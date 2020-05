Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im Juni 2020

Ein neuer Monat nähert sich und damit auch die Jahresmitte. Wie im jeden Monat versorgt Microsoft die „Xbox Live Gold“-Mitglieder mit weiteren Spielen, die im Rahmen von „Games with Gold“ erscheinen. Mit dabei ist unter anderem „Destroy All Humans!“, wo ihr in die Haut des Außerirdischen namens Crypto-137 schlüpft und die Erdbewohner der 1950er terrorisiert.

Xbox-Spiele mit „Games with Gold“ im Juni 2020

Shantae and the Pirate’s Curse -- 1. bis 30. Juni (Xbox One)

Coffe Talk -- 16. Juni bis 15. Juli (Xbox One)

Destroy All Humans! -- 1. bis 15. Juni (Xbox One / Xbox 360)

Sine Mora -- 16. bis 30. Juni (Xbox One / Xbox 360)

Die Spiele im Mai 2020:

„V-Rally 4“ – Vom 1. Mai bis 31. Mai (Xbox One)

„Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr“ – Vom 16. Mai bis 15. Juni (Xbox One)

„Sensible World of Soccer“ – Vom 1. bis 15. Mai (Xbox One / Xbox 360)

„Overlord“ – Vom 16. Mai bis 31. Mai auf (Xbox One und Xbox 360)

Xbox - June 2020 Games with Gold

