Im vergangenen Jahr kündigten SEGA und Creative Assembly das „Total War“-Spinoff „A Total War Saga: Troy“ an. Bei der Ankündigung hieß es noch, dass der Titel im Jahre 2020 unter anderem über Valves Distributionsplattform Steam erscheinen wird. Daraus wird erst einmal nichts, wie SEGA heute verkündete.

Epic Games schnappt sich abermals die exklusiven Vertriebsrechte für ein PC-Spiel. Dieses Mal trifft es „A Total War Saga: Troy“. Erst ein Jahr später, also im Jahre 2021, dürfen die Steam-Besitzer ihre angesammelte „Total War“-Kollektion erweitern. SEGA selbst spricht von einem Release des Spiels auf weiteren Plattformen im „Sommer 2021“.

Des Weiteren ermöglicht es Epic Games, dass das Spinoff innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung am 13. August 2020 ohne weitere Kosten heruntergeladen werden kann -- natürlich im Tausch gegen die Nutzerdaten, da man einen Account im Epic Games Store benötigt.

„Dank Epic können wir einen Titel aus der Total War-Reihe am Veröffentlichungstag kostenlos zur Verfügung stellen. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Spielern diese Möglichkeit bieten können“, sagt Tim Heaton, Chief Studios Officer bei SEGA. „Das bedeutet, dass wir die Geschichten und Legenden Trojas einem breiten Publikum zugänglich machen, und darüber hinaus auch viele Spieler zum ersten Mal die Gelegenheit dazu haben, einen Titel der Total War-Reihe zu spielen. Dann können auch sie in das einzigartige Spielerlebnis eintauchen, für das diese Spiele so bekannt sind.“

Neben der Verkündung des exklusiven Deals präsentieren Creative Assembly einen neuen Trailer zum Spiel.