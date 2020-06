Helheim Hassle – Release-Termin und neuer Trailer

Mit „Helheim Hassle“ wird der in Norwegen ansässige Entwickler Perfectly Paranormal ein Rätsel-Plattformer für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) veröffentlichen. Die Veröffentlichung für Switch, Xbox One und PC wird am 18. August 2020 erfolgen. Eine Version für die PlayStation 4 soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich das Release-Datum von Helheim Hassle bekanntgeben können“, so Ozan, Projektleiter bei Perfectly Paranormal. „Dieses Jahr war nicht nur merkwürdig für uns, sondern für die ganze Welt, aber: Hey, ich denke mal Merkwürdigkeit ist unsere Spezialität! Wir hoffen, dass unser verrücktes Game mit all den körperbasierten Rätseln und Verrücktheiten und genialen Charakteren den Spielern ab 18. August ein bisschen entspannenden Spaß und Freude bringt.“

Als Spieler übernimmt ihr die Rolle von Bjørn, einem friedliebendem Wikinger, der den Gedanken sterben zu müssen und dann nach Walhalla zu gehen, verabscheut… der dann aber doch stirbt und nach Walhalla gebracht wird. Als Bjørn dann wiederbelebt wird, um bei einer Aufgabe für den mysteriösen Pesto zu helfen, hat er die Idee, wie er sich durch Verhandlungen einen Ausweg schaffen kann.

Durch die Nutzung von Bjørns unsterblichen Körpers und seiner Fähigkeit, die eigenen Körperteile nach Belieben abzutrennen und neu zu arrangieren, müsst ihr herausfordernde Rätsel lösen und euch einen Weg durch komplizierte Level bahnen, um einen gewissen magischen Gegenstand zu erhalten. Als Gegenleistung will Pesto versuchen, Bjørn eine permanente Bleibe in Helheim zu beschaffen.

Es warten bis zu 70 Quest in 14 Level auf euch, die verschiedenste Neuordnungen der Körperteile benötigen, um die Rätsel zu lösen. Zudem trefft ihr auf 80 verschiedene Charaktere aus allen Lebens- und Todesbereichen – von frustrierten göttlichen Seelen, über Bärengeister, Drachen, Elfen und Goblin-Arbeitern. Alle Charaktere werden von 24 professionellen Sprechern vertont, die 3.700 Zeilen gesprochenen Text abliefern.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK!

Helheim Hassle - RELEASE DATE TRAILER

Quelle: Pressemitteilung