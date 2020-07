Das schräge Sandbox-Spiel „Untitled Goose Game“ des Entwicklers House House ist in digitaler Form für den PC, für die PS4 und für die Nintendo Switch erhältlich. Die Sammler unter euch, die gerne eine Verpackung samt Disc bzw. Cartridge möchten, dürfen sich auf den kommenden September freuen. Auch die Vinyl-Liebhaber erhalten Nachschub.

Wie iam8bit in Zusammenarbeit mit Panic Inc. und House House verkündete, erscheint die erste physische Box-Edition für Nintendo Switch und PlayStation 4 sowie der offiziellen Soundtrack von „Untitled Goose Game“ am 29. September 2020. Vorbestellen lässt sich die Box-Version im Einzelhandel, iam8bit, Amazon und direkt im Store von Skybound, die den Vertrieb außerhalb Nordamerikas übernehmen. Es stehen zwei Versionen zur Auswahl.

Die Box-Versionen

Die Standard Box von „Untitled Goose Game“ (Switch 34,99 EUR; PlayStation 4 29,99 EUR ) beinhaltet:

Cartridge oder Disc für Nintendo Switch oder PlayStation 4 Eine Frühjahr-/Sommer-Ausgabe des Plaza-Katalogs: ein 24-seitiger Katalog mit nützlichen Gegenständen und Objekten, die eine Gans gerne sammelt Ein 28cm x 43cm große, handgezeichnete Karte als Poster von dem in Melbourne lebenden Künstler und Spieleentwickler Marigold Bartlett Ein extraklebriger, offizieller “No Goose“ Sticker



In der exklusiv bei iam8bit erhältlichen „Lovely Edition” von „Untitled Goose Game“ (Switch 39,99 EUR ; PlayStation 4 34,99 EUR ) sind alle oben genannten Sammlerstücke mit einer umweltfreundlichen Verpackung versehen:

Nintendo Switch

100% recycelbares Cover, Booklet und Faltposter Ungiftige Aufkleber-Packung auf Zuckerbasis, ohne Vinyl Verpackung aus umweltfreundlicher Schrumpffolie „Biolefin“



PlayStation 4

Verpackt in innovatives, umweltfreundliches Material, das zu 100% aus wiederverwertetem Kunststoff besteht und mit ungiftiger, VOC-freier Tinte bedruckt ist 100% recycelbares Booklet und Faltposter Ungiftige Aufkleber-Packung auf Zuckerbasis, ohne Vinyl Verpackung aus umweltfreundlicher Schrumpffolie „Biolefin“



Die Vinyl

Der stimmige Soundtrack von „Untitled Goose Game“, mit der Musik von Dan Golding, wird in einem sogenannten „Double Groove“-Pressverfahren gefertigt. Das besondere daran ist, dass die Musikstücke in einer zufälligen Anordnung wiedergegeben werden, wenn die Nadel aufgelegt wird.

Auch bei der Vinyl wurde auf die Umwelt geachtet. So besteht diese aus alten Vinyl, die zermalen und erneut geschmolzen werden. Des Weiteren ist die Hülle aus 100% recyceltem Material und die Verpackung aus umweltfreundlicher Schrumpffolie „Biolefin“.

Die Vinyl findet ihr ebenfalls im Store von iam8bit. Wer hierzulande die Vinyl vorbestellen möchte, der kann auch Black Screen Records aufsuchen. Das deutsche Label hat die Schallplatte mittlerweile ins Programm genommen.

Untitled Goose Game - Physische Edition

