Das Stealth-Horror-Spiel „Hello Neighbor“ geht in eine neue Runde. Wie tinyBuild verkündete, befindet sich die Fortsetzung des Spiels für den PC und Xbox Series X in der Entwicklung. Dieses Mal rückt ein neuer Protagonist in den Mittelpunkt der Geschichte.

„Hello Neighbor 2“ wird eine offene Welt bieten und das Haus des ersten Teils zurückbringen. Der Journalist namens Quinten untersucht eine Reihe von Berichten, die über vermisste Personen handeln. Diverse Hinweise führen ihn zum verlassenen Haus von Mr. Petterson, den gruseligen Nachbarn des Vorgängers. Bewohnt wird das Haus von einem Wesen, das einer Krähe ähnelt.

Abermals soll die KI von „Hello Neighbor 2“ von euren Aktionen im Spiel lernen und euch so das Leben schwer machen. Wer einen Blick auf das kommende Werk werfen möchte, der kann sich die Alpha-Version herunterladen, die derzeit auf Valves Distributionsplattform Steam zu finden ist. Wie üblich fehlen bei einer Alpha noch etliche Inhalte und Funktionen.