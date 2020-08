Helheim Hassle – Demo für PC und Nintendo Switch

In wenigen Tagen wird das Entwicklerteam Perfectly Paranormal ihr Rätsel-Plattformer „Helheim Hassle“ für Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlichen (PS4 erscheint später). Ab heute können interessierte Spieler bereits einen Blick in das Spiel werfen. Dies ist im Form eine Demo-Version möglich, die für PC (Steam) und Nintendo Switch (Nintendo eShop) erscheinen soll.

Als Spieler übernimmt ihr die Rolle von Bjørn, einem friedliebendem Wikinger, der nach seinem Tod wiederbelebt wird, um bei einer Aufgabe für den mysteriösen Pesto zu helfen. Durch die Nutzung von Bjørns unsterblichen Körpers und seiner Fähigkeit, die eigenen Körperteile nach Belieben abzutrennen und neu zu arrangieren, müsst ihr herausfordernde Rätsel lösen und euch einen Weg durch komplizierte Level bahnen, um einen gewissen magischen Gegenstand zu erhalten. Als Gegenleistung will Pesto versuchen, Bjørn eine permanente Bleibe in Helheim zu beschaffen.

„Helheim Hassle“ erscheint am 18. August 2020 für PC, Xbox One und Nintendo Switch. Für die PlayStation 4-Version gibt es noch keinen Release-Termin. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Zusätzliche Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Helheim Hassle - RELEASE DATE TRAILER

Quelle: Pressemitteilung