Das erstmals im Jahre 2003 veröffentlichte Spiel „Asterix & Obelix XXL“ erhält schon bald ein Remaster. Wie Publisher Microids bei der Ankündigung vor rund einen Monat mitteilte, entsteht die Neuveröffentlichung bei den Entwicklern von Osome Studio.

Das Remaster von „Asterix und Obelix XXL“ bietet aktuelle Grafiken, eine Option zum Umschalten zwischen dem Originalspiel und der aktuellen Grafik, zwei neue Spielmodi, neues Gameplay, neue Kamera-Optionen und einige von Grund auf überarbeitete Animationen. Ebenfalls an Bord sind die originalen Stimmen, die bereits in der Erstveröffentlichung die beliebten Gallier vertonten.

Die Geschichte von „Asterix & Obelix XXL“ dreht sich natürlich um Asterix und Obelix. Die beiden kehren nach einer erfolgreichen Jagd nach Wildschweinen zurück in ihr Dorf. Jedoch stellen sie schnell fest, dass das ganze Dorf in Flammen steht und die Bewohner allesamt verschwunden sind. Schuld an diesem Umstand sind natürlich die Römer. Die beiden Hauptfiguren bereisen die ganze Welt, um ihre Freunde zu suchen.

„Asterix & Obelix XXL: Romastered“ erscheint am 22. Oktober 2020 für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Ein Trailer zeigt euch Spielszenen aus dem kommenden Remaster.