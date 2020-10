Aquanox Deep Descent – Neuer Trailer präsentiert die Waffen

In „Aquanox Deep Descent“ werden die verschiedenen Unterwasserfahrzeuge natürlich auch entsprechend ausgerüstet sein, um die feindlichen Schiffe in ihre Einzelteile zu zerlegen. THQ Nordic und Entwicklerstudio Digital Arrow liefern mit dem neuen Trailer einen Vorgeschmack von den Waffen in dem Unterwasserfahrzeug-Egoshooter.

„Aquanox Deep Descent“ erscheint am 16. Oktober 2020 für PC und spielt auf der überfluteten Erde. Die letzten Menschen sind gezwungen in Habitaten tief im Meer zu leben. Trotz dieses Schicksals kämpfen führen verschiedene Fraktionen Krieg gegeneinander.

Als Spieler kommandiert man eine Gruppe von vier Piloten, die versuchen, sich durch die unbarmherzige und vom Krieg verwüstete Welt zu kämpfen und sich dabei allen Gefahren stellen, die in den Tiefen der See lauern. Die düstere Geschichte wird man allein oder mit bis zu vier Spielern im Drop-In-Online-Koop erleben können. Neben dem Koop-Feature gibt es auch klassische Multiplayer-Modi, wie Deathmatch und Team-Deathmatch.

Die digitale Version wird für 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Zusätzlich erscheint eine Limited Edition (39,99 Euro UVP) exklusive bei Amazon.de (Aff-Link). Hier findet ihr die Homepage von „Aquanox Deep Descent“: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Aquanox Deep Descent - Weapons Trailer

Quelle: Pressemitteilung