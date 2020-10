Planet Coaster – Console Edition hat einen Release-Termin erhalten

Das Team von Frontier Developments konnte jetzt den Release-Termin für die Konsolen-Version der Vergnügungspark-Aufbausimulation „Planet Coaster“ verraten. Das 2017 für PC (Steam) erschienene Spiel sollte eigentlich im Sommer 2020 für Konsolen erscheinen. Jetzt erscheint die „Planet Coaster: Console Edition“ am 10. November für PlayStation 4, Xbox On und Xbox Series X / S. Die PlayStation 5-Version folgt zum Release der neuen Sony-Konsole (19. November 2020 in Europa).

Die Standard Edition der Konsolen-Version wird für 44,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Hinzu gibt es eine Deluxe Edition für 54,99 Euro (UVP). Die Deluxe Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch die „Magnificent Rides“- und „Classic Ride“-Collection. Damit gibt es 18 weitere Fahrgeschäfte, die von bekannten Attraktionen rund um den Globus inspiriert sind.

Die Homepage zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über „Planet Coaster“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Planet Coaster: Console Edition | Pre-order Trailer

Quelle: Pressemitteilung