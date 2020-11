In Sound Mind – Story-Teaser-Trailer des Psycho-Horror-Games

Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff (Nightmare House 2) veröffentlichten einen neuen Story-Teaser-Trailer, der einen Einblick in die Wahrnehmungsverändernden Phänomene in „In Sound Mind“ gibt. Das Psycho- Horror-Spiel erscheint 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC.

Der Trailer zeigt den Protagonisten Desmond, einen Psychologen, der versucht den seltsamen Vorkommnissen in der einst ruhigen Stadt Milton Haven auf den Grund zu gehen. Desmonds Suche nach Antworten führt ihn durch die archivierten Akten seiner verstorbenen Patienten. Die Aufzeichnungen halten ihre eigenen lebensechten, surrealen Mysterien für ihn bereit.

Das First Person-Spiel erscheint 2021. Die Homepage des Spiels findet hier: KLICK! Weiterhin findet ihr auch Steam eine Demo-Version von „In Sound Mind“ (siehe hier).

In Sound Mind – Story-Teaser-Trailer

