Immortals Fenyx Rising – Details zu den Post-Launch-Inhalten, neue Trailer

Das mythologische Abenteuer namens „Immortals Fenyx Rising“ wird Anfang Dezember veröffentlicht. Ubisoft wird den Titel auch nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten bereichern, die sich nicht nur hinter dem kostenpflichtigen Season Pass verstecken. Auch kostenlose Inhalte sollen den Weg in das Spiel finden. Ubisoft gab nun bekannt, auch welche Post-Launch-Inhalte sich die Spieler freuen dürfen.

Für alle Spieler von „Immortals Fenyx Rising“ werden wöchentliche Dungeon-Herausforderungen sowie tägliche Quests bereitstehen. Die Spieler, die sich den Season Pass kaufen, erhalten den Zugriff auf drei Story-DLCs. Der Season Pass ist in der Gold Edition von „Immortals Fenyx Rising“ enthalten und kann zudem separat erworben werden.

Details zu den Inhalten des Season Pass (Herstellerangaben):

Ein neuer Gott

In diesem Abenteuer besucht Fenyx den Sitz der Götter und muss den Test der Olympioniken bestehen. Spieler meistern von den Göttern gebaute, wunderschön gestaltete und herausfordernde Vaults, um in den inneren Kreis des Pantheons aufgenommen zu werden.

Mythen des östlichen Reiches

Angesiedelt in der chinesischen Mythologie, wird in der 2. Episode ein neuer Held eingeführt, Ku. Dieser neue Held begibt sich auf eine Reise, um die Sterblichen in einem neuen, mystischen Land an der Grenze zwischen Himmel und Erde zu retten.

Die verlorenen Götter

Die dritte und auch letzte Episode bietet Top-Down-Gameplay, brandneue Prügeleien und einen neuen Helden, Ash. Dieser neue Held der von Fenyx ausgewählt, um die verlorenen Götter zurückzubringen. Die Episode findet auf einer neuen mysteriösen Insel statt, auf der Spieler von den verlorenen Göttern inspirierte Gebiete erkunden müssen, um die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein Trailer ermöglicht bereits einen Blick auf die kommenden Inhalte. „Immortals Fenyx Rising“ erscheint am 03. Dezember 2020 auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC sowie für PS5 und Xbox Series X/S. Auch Google Stadia und die Besitzer des Abo-Service von Ubisoft werden mit dem Spiel ausgestattet.

Immortals Fenyx Rising - Post-Launch-Trailer | Ubisoft [DE]

Crossover mit Adventure Time

Ein weiterer Trailer, den Ubisoft veröffentlichte, rückte die Cartoon Network-Serie „Adventure Time“ in den Mittelpunk. In diesem neuen Video verirren sich die Helden Finn und Jake außerhalb des Landes Ooo und treffen auf der Goldenen Insel von „Immortals Fenyx Rising“ auf einen Zerberus. Natürlich ist auch Fenyx dabei, der die Helden aus ihrer misslichen Lage befreit.