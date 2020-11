Gods Will Fall – Deep Silver schickt euch im Jahr 2021 in eine Dark-Fantasy-Welt

Mit „Gods Will Fall“ kündigte Deep Silver eine neues Indie-Spiel an, das euch in eine dunkle und fantasiereiche Welt versetzt. Im nächsten Jahr soll das ambitionierte Projekt der Entwickler von Clever Beans das Licht der Welt erblicken. Einen ersten Trailer gibt es schon heute. Das in Manchester ansässige Studio arbeitete zuvor an „When Vikings Attack!“ und in Zusammenarbeit mit Sony XDev Europe an der „Wipeout Omega Collection“.

In „Gods Will Fall“ begebt ihr euch auf den blutigen Pfad der Krieger und erlebt den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der teuflischen Götter zu entfliehen. Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen.

Wie Deep Silver weiter mitteilte, erwartet euch in dem kommenden Werk ein “Pick up & Play”-Kampfstil, der leicht zu erlernen, jedoch schwer zu meistern ist. Jeder einzelne der acht Krieger, die zur Auswahl stehen, besitzt eigene Stärken und eine eigene exklusive Waffengattung.

„Gods Will Fall“ erscheint am 29. Januar 2021 in digitaler Form für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC und Stadia.

Gods Will Fall - Meet The Gods. Official Announce Trailer [USK]

Quelle: Pressemitteilung