Xbox Game Pass – Weitere Spiele und mehr im Dezember 2020

Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es weitere Highlights mit dem Xbox Game Pass auf PC und Xbox-Konsolen. Während es schon Anfang des Monats Spiele wie „Assetto Corsa“ und „DOOM Eternal“ gab, gibt es jetzt unter anderem „Among Us“ und „CODE VEIN“. Hier der Überblick:

Bald im Xbox Game Pass

Jetzt erhältlich – Mørkredd (Android, Konsole & PC)

15. Dezember – The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Android & Konsole)

17. Dezember – Among Us (PC)

17. Dezember – Beholder (Android & Konsole)

17. Dezember – CODE VEIN (Android & Konsole)

17. Dezember – The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PC)

17. Dezember – Monster Train (Konsole)

17. Dezember – MotoGP 20 (Android, Konsole & PC)

17. Dezember – My Friend Pedro (Android) ID@Xbox

17. Dezember – Neoverse (Android & Konsole)

17. Dezember – Wilmot’s Warehouse (Konsole & PC) ID@Xbox

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass für Konsole

Farming Simulator 17 (Konsole & PC)

Football Manager 2020 (PC)

Mortal Kombat X (Konsole)

Neue Spiele im Cloud Gaming

Für Ultimate-Members gibt es neue Cloud-fähige Spiele, die man ab sofort auf Android-Geräten spielen kann:

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition

Haven

Phogs!

Unto The End

Neue Titel mit aktivierter Xbox Touch-Steuerung bald für Android-Geräte verfügbar:

Jetzt erhältlich – Celeste

17. Dezember – Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

17. Dezember – Gears 5

Neue Updates und DLCs

15. Dezember bis 5. Januar – Destiny 2 The Dawning Event

15. Dezember – Gears 5: Hivebusters Expansion & Game Of The Year Edition

Bis 8. Januar – Minecraft: Community Celebration

Jetzt erhältlich – Minecraft Dungeons – Howling Peaks DLC & Season Pass

Jetzt erhältlich – Forza Horizon 4 – Super 7 and Cyberpunk Car Promos

14. Dezember – Sea of Thieves: Kostenlose Augenklappen und Schiff-Set

Xbox Game Pass Quests

Als Weihnachtsbonus doppelt so viele Punkte, die man beim Spielen der Ultimate Quests in EA Play und auf Xbox Series X/S sammeln kann. Das gilt natürlich auch für Titel auf Xbox One.

Des Weiteren wurden im Zuge der Game Awards 2020 neue Titel für das Abo angekündigt. Hier die Übersicht:

The Elder Scrolls V Skyrim (Android & Konsole)

Neoverse (Konsole)

Killer Queen Black (Konsole)

Among Us (PC)

Cybershadow (Konsole & PC)

The Medium (Konsole & PC)

Yakuza 3 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 4 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 5 Remastered (Konsole & PC)

Yakuza 6: The Song of Life (Konsole & PC)

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage

