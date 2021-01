Outriders – Release erfolgt im April, Demo angekündigt

Der Rollenspiel-Shooter „Outriders“ wird ein wenig länger auf sich warten lassen. Dies gaben Publisher Square Enix und das Entwicklerstudio People Can Fly nun bekannt. Eigentlich sollte die Veröffentlichung am 02. Februar 2021 stattfinden. Als neuer Termin wurde nun der 01. April 2021 genannt. Dabei soll es sich laut den Entwicklern nicht um einen Aprilscherz handeln.

Jedoch dürft ihr „Outriders“ bereits vor der Veröffentlichung spielen. Ende Februar wird People Can Fly eine Demo-Version veröffentlichen. Laut eigenen Angaben können so die ersten Stunden des Spiels auf Herz und Nieren getestet werden. Auch werden alle vier Klassen zur Auswahl stehen. Wer möchte, der kann die Demo von „Outriders“ alleine oder im kooperativen Modus bestreiten.

Outriders“ erscheint am 01. April 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Google Stadia-User werden im Laufe des Jahres versorgt. Die Demo-Version wird am 25. Februar 2021 erscheinen.

Offizieller Outriders-Ankündigungstrailer | E3 2019

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Square Enix / People Can Fly