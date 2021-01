Games with Gold – Diese Xbox-Spiele gibt es im Februar 2021

Im Februar 2021 erwarten die Abonnenten von Xbox Live Gold weitere Spiele, die mit dem „Games with Gold“-Programm veröffentlicht werden. Euch erwarten drei Spiele speziell für Xbox Sereies X/S sowie Xbox One und zwei weitere Titel für Xbox 360, die man dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X/S und Xbox One spielen kann. Was der Januar 2021 brachte, findet ihr hier: KLICK!

Games with Gold im Februar 2021

Gears 5 – Vom 1. bis 28. Februar (Series X/S und One)

Resident Evil – Vom 1. bis 28. Februar (Series X/S und One)

Dandara: Trials of Fear Edition – Vom 16. Februar bis 15. März (Series X/S und One)

Indiana Jones and the Emperor’s Tomb – Vom 1. Bis 15. Februar (Series X/S, One und 360)

Lost Planet 2 – Vom 16. Bis 28. Februar Series X/S, One und 360)

