Willy Morgan and the Curse of Bone Town – Switch-Version angekündigt

Nachdem 2020 das Point-and-Click-Adventure „Willy Morgan and the Curse of Bone Town“ für PC erschien, kündigten VLG Publishing und Entwicklerstudio imaginarylab jetzt eine Nintendo Switch-Version an. Der Release ist für das 1. Quartal 2021 geplant und soll auch erstmals deutsche Texte beinhaltet. Diese werden auch als Update für die PC-Version erscheinen.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um den namensgebenden Helden Willy Morgan. Sein Vater Henry Morgan ist ein bekannter Archäologie. Vor 10 Jahren verschwand er jedoch von der Bildfläche. Als Willy einen seltsamen Brief mitsamt kryptischer Nachricht erhält, stürzt er sich in ein gefährliches Abenteuer in Bone Town, einem sehr ungewöhnlichen Ort voller Piraten und zwielichtiger Gestalten, um ein für alle Mal das Geheimnis um den Verbleib seines Vaters zu lüften.

Die Webseite von „Willy Morgan and the Curse of Bone Town“ findet ihr hier: KLICK! Die PC-Version findet ihr auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung