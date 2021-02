Crash Bandicoot 4: It’s About Time – Switch und Next-Gen-Version im März, PC im Jahr 2021

Die Fortsetzung des Fortsetzung der klassischen Crash Bandicoot-Trilogie aus den 1990ern namens „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ erschien im vergangenen Jahr für PlayStation 4 und Xbox One. In wenigen Wochen werden weitere Plattformen mit dem neusten Werk des Entwicklerteams von Toys for Bob versorgt, wie Activision heute bekannt gab.

Am 12. März 2021 erscheint „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für die PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch. Die PC-Spieler werden ebenfalls in den Genuss des Spiels kommen. Einen Release-Termin nannte Activision jedoch noch nicht. Spieler, die „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ für die PlayStation 4 oder Xbox One kaufen oder bereits besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie kostenlos.

Die PS5- und Xbox Series X-Konsole ermöglichen eine Grafik in 4K-Auflösung mit 60 FPS. Außerdem kommen die Spieler auf beiden Next-Gen-Plattformen in den Genuss kürzerer Ladezeiten. Die PS5-Version unterstützt die Funktionen des neuen DualSense Wireless-Controller samt den adaptiven Triggern. Mit der Activity Card-Funktion erhalten die Spieler auf PlayStation 5 zudem eine Übersicht ihrer Fortschritte in den unterschiedlichen Dimensionen des Spiels und können so ihre Ziele leicht im Blick behalten.

Einen passenden Trailer zur Ankündigung gibt es ebenfalls:

Crash Bandicoot™ 4: It’s About Time – New Platforms Trailer

Quelle: Pressemitteilung