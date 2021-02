Mortal Shell – Termin für die Enhanced Edition (Next-Gen-Version)

Letztes Jahr erschien das Souls-Like-Action-RPG „Mortal Shell“ für PlayStation 4, Xbox One und PC (EGS). Am 4. März 2021 werden Publisher PlayStack Ltd und Entwickler Cold Symmetry die Enchanced Edition des Spiels auf den Markt bringen. Es handelt sich dabei um eine überarbeitete Konsolen-Version für die PlayStation 5 und Xbox Sereis X/S.

„Mortal Shell hat großartige Fans und ich freue mich, dass wir ihnen endlich einen ihrer größten Wünsche erfüllen können“, meint Kiron Ramdewar, Playstack Head of PC and Console. „Das Next-Gen-Upgrade wurde mit der gleichen Einstellung entwickelt wie das Original: Mit dem Auge für Details, das unsere Fans erwarten und verdienen. Dank der Veröffentlichung auf Steam diesen Sommer und einigen anderen Plänen, deren Enthüllung wir kaum erwarten können, wird 2021 ein gutes Jahr für Mortal Shell-Fans.“

Besitzer der neusten Microsoft- oder Sony-Konsole können sich auf verbesserten Texturen und 4K-Auflösung mit 60 FPS auf PS5 und Xbox Series X sowie 4K 30FPS auf Xbox Series S freuen. Wer das Spiel bereits auf der Xbox One oder PS4 besitzt, der erhält die Enhanced Edition als Next-Gen-Upgrade ohne zusätzliche kosten. Neueinsteiger erhalten die Enhanced Edition zum Launch-Preis des Originals (29,99 Euro UVP).

Die Homepage findet ihr hier: KLICK! Weitere Trailer und mehr findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Mortal Shell: Enhanced Edition - Official Reveal Trailer | PS5 & Xbox Series X/S

Quelle: Pressemitteilung