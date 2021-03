Prinny Presents NIS Classics Volume 1 – Erscheint im Sommer für die Nintendo Switch

Die Spiele Phantom “Brave: The Hermuda Triangle Remastered” und “Soul Nomad & the World Eaters” erscheinen im Sommer als Doppelpack für die Nintendo Switch. NIS America veröffentlicht die genannten Rollenspiele in der sogenannten Kollektion “Prinny Presents NIS Classics Volume 1”.

Bei “Phantom Brave: The Hermuda Triangle” handelt es sich um die PlayStation Portable Fassung, die erstmals im Jahre 2010 erschien. “Soul Nomad & the World Eaters” erschien hingegen im Jahre 2007 für die PlayStation 2. “Prinny Presents NIS Classics Volume 1” ist laut NIS America erst der Anfang. Das Unternehmen möchte in Zukunft weitere Strategie-RPG-Klassiker erneut auf den Markt bringen.

Die Sammlung erscheint nicht nur in digitaler Form für die Nintendo Switch, sondern auch als physische Fassung, die eine CD mit dem Soundtrack und ein Artbook enthält. Einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch nocht nicht. Dafür aber einen ersten Trailer, der euch die beiden Spiele präsentiert.

Prinny Presents NIS Classics Vol. 1 - Announcement Trailer (Nintendo Switch, PC) (EU - English)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung