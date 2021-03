DARQ: Complete Edition – Termin für Switch und Next-Gen-Konsolen

Bereits zum Release von „DARQ: Complete Edition“ auf PC, PS4 und Xbox One war bekannt, dass der Horror-Puzzler für Nintendo Switch, Xbox Sereis X/S und PlayStation 5 erscheinen wird. Jetzt verkündeten Publisher Feardemic und Entwicklerstudio Unfold Games den Release-Termin. So erscheint die Nintendo Switch-Version am 18. März 2021. Die Version für Next-Generation-Konsolen folgt am 25. März 2021. Wer das Spiel auf Xbox One oder PS4 besitzt, kann ab besagten Tag ein kostenloses Upgrade auf die Next-Gen-Version durchführen.

„DARQ: Complete Edition“ beinhaltet das Hauptspiel, sowie zwei zusätzliche DLC-Pakete: „The Tower“, eine mysteriöse Struktur, die mit neuen Puzzle und Geheimnissen gefüllt ist, sowie „The Crypt“, die finale Erweiterung des Spiels. Hier finden Spieler die schwierigsten Rätsel im Spiel, neue Mechaniken und Erfolge, Wendungen und Überraschungen.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Lloyd, einem Jungen, der sich inmitten eines luziden Alptraums befindet, ohne der Möglichkeit des Erwachens. Während er die dunkelsten Ecken seines Unterbewusstseins erforscht, lernt er langsam im Alptraum zu überleben, indem er die Gesetze der Physik und die Traumwelt beeinflusst.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung