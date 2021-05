The Dark Pictures Anthology: House of Ashes – Ein neuer Teaser-Trailer

Entwickler Supermassive Games arbeitet weiterhin fleißig am dritten Teil der Horrorspielsammlung “The Dark Pictures Anthology”. Das kommende Spiel hört auf den Namen “House of Ashes” und hat am heutigen Tage einen neuen Teaser-Trailer erhalten, der auch auf einen Gameplay-Trailer einstimmen soll, den Publisher Bandai Namco Entertainment in wenigen Tagen zeigen wird.

“The Dark Pictures Anthology: House of Ashes” wird wieder eine eigenständige Geschichte bieten. Dieses Mal rücken Spezialeinheiten in den Mittelpunkt, die gegen Ende des Irakkrieges auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen einen Tempel entdecken. Dort soßen sie ein Nest voller antiker und schauerlicher Kreaturen.

Das erste Gameplay soll laut dem Teaser-Trailer am 27. Mai 2021 gezeigt werden. Der Release von “House of Ashes” soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Wann genau, das steht allerdings noch nicht fest. Die Plattformen PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 werden mit dem Spiel versorgt.

Quelle: Bandai Namco Entertainment