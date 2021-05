Dying Light 2: Stay Human – Techland veröffentlicht ein umfangreiches Gameplay-Video, Release-Termin bekannt

Nach einer längeren Funkstille veröffentlichten die Entwickler Techland neues Gameplay-Material zum kommenden Open-World-Titel “Dying Light 2: Stay Human”. Im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass sich das Spiel in einer “Entwicklungshölle” befinden würde, da “Dying Light 2” Anfang 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Erst vor wenigen Wochen gab es ein Statement von Techland, dass die Gerüchte nur heiße Luft seien und man schon bald neues zum kommenden Werk verkünden will.

In „Dying Light 2“ schlüpft man in die Rolle von Aiden Caldwell, einen neuen Helden in einer Welt, die von der Seuche ins Chaos gestürzt wurde. Der Trailer stellt Aiden ein wenig vor und wirft einen Blick auf “Die Stadt” – einen postapokalyptischen Außenposten eines modernen, dunklen Zeitalters. Hier schlägt sich die Menschheit 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten “Dying Light” mit Mühe durch, während brutale Fraktionen um die Macht kämpfen. Die Infizierten schleichen derweil bis zum Anbruch der Nacht durch dunkle Häuser und Keller. Dann übernehmen sie die Straßen.

Die postapokalyptische Welt des First-Person-Shooters soll diesmal lebendiger und interaktiver sein. Die Entscheidungen und Handlungen der Spieler sollen weitreichende Auswirkung auf die Umgebung und Bewohner der Stadt haben. Dabei wird man meist mehrere Entscheidungsmöglichkeiten haben, die alle andere folgen mit sich bringen. Auch die Zombies haben sich in 15 Jahren seit dem ersten Teil entwickelt. So sind sie tödlicher als jemals zuvor.

Release-Termin und limitierte Sammleredition

Außerdem verkündete Techland den Release-Termin. Die Veröffentlichung von “Dying Light 2: Stay Human” erfolgt nun am 07. Dezember 2021 für PC, Xbox- und PlayStation-Konsolen. Eine Collector’s Edition wird ebenfalls den Handel erreichen.

Die einzigartige Collector’s Edition enthält:

Dying Light 2 Spiel

UV-Taschenlampe

Artbook als Hardcopy

Dankesbrief von den Machern

UV-Aufkleber

Karte von „The City”

Steelbook

Collector’s-Edition-Box

„Verteidiger der Stadt”: 10″+-Statuette mit stilisierter UV-Lampe

Digitale Inhalte: