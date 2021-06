Going Medieval – Trailer zum Launch der Early Access-Phase

Wie angekündigt ging vor ein paar Tagen die Kolonie-Aufbau-Simulation „Going Medieval“ in die Early Access-Phase auf PC. Publisher The Irregular Corporation und Entwicklerstudio Foxy Voxel bieten die frühe Version des Spiels auf Steam, GOG und im EGS für 22,99 Euro (UVP) an. Im Verlauf der Early Access-Phase sollen diverse Verbesserungen und auch neue Features erscheinen. Eine Roadmap findet ihr hier: KLICK!

In „Going Medieval“ erwartet euch eine Mischung aus Aufbau-, Management- und Survival-Elementen. Dafür schicken euch die Entwickler in das Jahr 1346, als sich die bekannte Welt gerade von den Schrecken des schwarzen Todes zu erholen beginnt. Überlebende machen sich daran, Gegenden, die wieder von der Natur beansprucht wurden, neu zu besiedeln. Ihr müsst eure Dorfgemeinschaft anführen und sie in einer klassenlosen, grenzenlosen und gesetzlosen Post-Katastrophen-Zeit vor Banditen, Barbaren und religiösen Fanatikern schützen.

Quelle: Pressemitteilung