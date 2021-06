Metal Slug Tactics – Die Kultreihe kehrt zurück

Das kultige Franchise der 90er Jahre namens “Metal Slug” kehrt zurück. Wie Entwickler Leikir Studio und Dotemu im Rahmen des “Summer Games Fest” verkündeten. Jedoch wird das kommende Spiel kein 2D-Shoot-’em-up, sondern ein taktisches RPG mit Roguelike-Elementen.

In “Metal Slug Tactics” kehrt Donald Morden zurück. Nachdem er sich lange Zeit in einem Land versteckt hatte, das gegen das World Government opponiert, inszenierte er einen Staatsstreich und ist nun endlich bereit, sich mit der Armee, die er über Jahre aufgebaut hat, an der Welt zu rächen. Die Peregrine Falcons müssen alles geben, um die feindlichen Linien zu durchbrechen und Morden auszuschalten, bevor wir noch mehr in den Krieg hineingezogen werden.

Ein erster Trailer zeigt unter anderem Gameplay-Szenen. Außerdem werden die schrägen Charaktere des Spiels näher vorgestellt. Wann “Metal Slug Tactics” erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung erfolgt für den PC über Valves Distributionsplattform Steam.