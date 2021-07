Tails of Iron – Release-Termin und neuer Trailer

United Label, CI Games und Entwickler Odd Bug Studio zeigen mit dem neuen Trailer mehr von dem handgezeichneten RPG-Adventure ”Tails of Iron”. Der 2D-Titel soll Souls-Like Gameplay bieten und für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.

Der Trailer trägt den Titel ”Welcome to the Kingdom” und wird einen Blick auf das fordernde Kampfsystem. Die raue Stimme von Doug Cockle präsentiert die unterschiedlichsten Umgebungen und einige der Schergen des gnadenlosen Froschklans von Greenwart.

In „Tails of Iron“ erwarten euch insgesamt sechs unterschiedliche Biome mit geheimen Pfaden und Schätzen. Dank einer breiten Auswahl an Waffen und Rüstungen soll man den Kampfstil der eigenen Vorlieben anpassen können. Während der Geschichte, die durch die raue Stimme von Doug Cockle erzählt wird, bestreitet man diverse Nebenmissionen für das nötige Taschengeld und bekämpft mit Ausweichen, Kontern und tödlichen Exekutionen wilde Bosse des Froschklans.

“Tails of Iron” erscheint am 17. September 2021 für die genannten Plattformen. Retail Versionen können bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Vorbesteller der physischen Version erhalten das “Crimson Knight” DLC-Pack mit folgenden Inhalten:

3 Rüstungsskins

3 Helmskins

3 Waffenskins

3 Schildskins

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung