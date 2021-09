Endzone – A World Apart – Termin und Trailer des „Prosperity“-Addons

Die Erweiterung „Prosperity“ wurde im Juli 2021 für den postapokalyptischen Survival-City-Builder „Endzone – A World Apart“ angekündigt. Die Entwicklung ist jetzt so weit fortgeschritten, dass Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios den offiziellen Release-Termin verkünden konnten. So erscheint „Prosperity“ am 21. Oktober 2021 via Steam und GOG.

Die Verkündung wurde von einem Gameplay-Trailer begleitet, der erste Features präsentiert. Im Fokus des Addons steht die neue Generation der Siedler, welche nun gehobenere Bedürfnisse hat und die Siedlungen dank neuer Luxusgüter und moderneren Gebäuden technisch einen großen Schritt nach vorne bringt.

In der Erweiterung bricht für die Überlebenden eine neue Ära mit bisher unbekannten Gütern zur Verbesserung der Lebensqualität an, wie zum Beispiel Seife, Bier, Kuchen und Kaffee oder Ressourcen wie Sand, Beton, Metall und Zement, die für verbesserte Konstruktionen sorgen. Doch diese Luxusgüter bringen auch erhöhte Ansprüche und Bedürfnisse der neuen Zivilisation mit sich.

Zusätzliche Technologien und Forschungen helfen, diese zu befriedigen. Um das Wohlergehen der neuen Generation zu sichern, werden viele neue Gebäude errichtet, wie zum Beispiel Wasserpumpen, Sandhütten, eine Betonfabrik, Aquafarmen und vieles mehr. Außerdem wird „Endzone – A World Apart: Prosperity“ drei neue, spannende Szenarien einführen, die auf das übergeordnete Thema “neue Generation” zugeschnitten sind.

Weitere Informationen rund um das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung