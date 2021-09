New World – Launch-Trailer des MMORPGs

Heute ist der offizielle Release der Open World-MMORPGs „New World“ aus dem Hause Amazon Games. Bereits um 8 Uhr gingen die europäischen Server online und Spieler können die mystische Insel Aeternum erkunden.

„Über eine Million Spieler sind während den Beta-Tests bereits auf Aeternum gelandet und wir freuen uns, heute noch mehr Abenteurer in New World zu begrüßen”, sagt Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. „New Worlds epische Schlachten, talent-basiertes Kampfsystem, wunderschöne Umgebung und tiefgehende Crafting- und Charakterfortschritts-Systeme schaffen ein Spiel, in dem man sich regelrecht verlieren kann. Aeternum ist eine lebendige Welt, erschaffen, um sich zu verändern und über Zeit zu wachsen. Der Tag heute ist nur der Anfang – wir haben noch so viel mehr für die Spieler parat.“

“New World” ist auf Amazon.de (Aff-Link) und Steam (siehe hier) als Standard Edition (39,99 Euro UVP) und als Deluxe Edition (49,99 Euro UVP) erhältlich. Weitere Informationen über „New World“ findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

