Death’s Door – Release-Termin für PS5 und Switch

Devolver Digital und Entwickler Acid Nerve haben das Action-Adventure „Death’s Door“ bereits für PC und Xbox-Konsolen auf den Markt gebracht. Kommenden Monat wird jetzt auch eine Version für PlayStation 5 und Nintendo Switch folgen. Die Veröffentlichung erfolgt am 23. November 2021.

In dem Spiel erwartet euch eine skurrile Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Als eine den Krähen zugewiesene Seele gestohlen wird, müsst ihr den Dieb in ein Reich verfolgen, das vom Tod bislang unberührt ist – wo Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus gedeihen und vor Gier und Macht schier überquellen.

In der Welt hinter den Türen erkundet man ein Land voller verdrehter Bewohner sowie zahlloser Geheimnisse und verleiht den seltsamen und wundervollen Charakteren, denen man auf seinem Weg trifft, neue Hoffnung. Dabei nutzt und verbessert man Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie, während man Tyrannen mit ganz eigenen Geschichten und Motivationen aufspürt und besiegt.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung