Weird West – „Road to Weird West“-Teil 3

Mit neusten Teil der Videoreihe geht es um Kampf, Stealth und Fähigkeiten in „Weird West“. WolfEye Studios’ Creative Director Raf Colantonio vermittelt darin einen tieferen Einblick darauf, wie sie in dem Action-RPG funktionieren.

„Weird West“ ist in einer surrealen Vision des Wilden Westens der Frontier-Zeit angesiedelt. Gesetzeshüter und Revolverhelden teilen sich das Land mit fantastischen Kreaturen. Als Spieler erwartet euch die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise in diese düstere Welt soll einzigartig sein und sich nach euren Handlungen ausrichten. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens und macht jede Legende zu eurer eigenen.

Devolver Digital und Entwickler WolfEye Studios veröffentlichen „Weird West“ am 31. März 2022 für PC sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen. Die Homepage von „Weird West“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung