Weird West – Launch-Trailer des Fantasy-Western-Game

Devolver Digital und Entwicklerteam WolfEye Studios veröffentlichen heute „Weird West“ für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam). Mit dem obligatorischen Launch-Trailer führen sie euch in die surreale Welt des Spiels ein.

Gesetzeshüter und Revolverhelden teilen sich das Land mit mystischen Kreaturen. Als Spieler erwartet euch die Entstehungsgeschichte einer atypischer Heldengruppe die durch die Entscheidungen, die ihr in der unwirtlichen Umgebung trefft, zur Legende wird. Jede Reise in diese düstere Welt soll einzigartig sein und sich nach euren Handlungen ausrichten. Formiert einen Trupp oder zieht allein in einen andersweltlichen Grenzraum des Wilden Westens.

Die Homepage von „Weird West“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung