Dune: Spice Wars – Termin für Early Access-Phase steht fest

Publisher Funcom und Entwicklerstudio Shiro Games hatten bereits angekündigt, dass die Early Access-Phase von „Dune: Space Wars“ dieses Frühjahr starten wird. Mit der Bekanntgabe des offiziellen Starttermins wurde dies jetzt bestätigt. So wird „Dune: Space Wars“ ab dem 26. April 2022 als Early Access-Version erhältlich werden.

„Bei so vielen großen Dune-Fans im Studio, ist die Begeisterung, die ich jeden Arbeitstag erlebe, sehr echt. Wir hoffen, das spiegelt sich im Spiel wider”, sagt Sebastien Vidal, CEO von Shiro Games. „Mit all dieser Leidenschaft für die Bücher und dem Wissen, das wir durch die Entwicklung von Northgard angesammelt haben, können wir es kaum erwarten, den Titel an unsere Spieler zu übergeben.“

Bei „Dune: Spice Wars“ handelt es sich um ein Echtzeitstrategiespiel (RTS) mit 4X-Elementen. Die Geschichte basiert auf das Namensgebende Sci-Fi-Meistwerk „Dune“ von Frank Herberts und fürht euch auf den Wüstenplaneten Arrakis, wo vier Fraktionen um die wertvollste Ressource im Universum kämpfen: Spice.

Als Atreides, Harkonnen, Schmuggler oder Fremen finden die Spieler ein Gleichgewicht aus militärischer Macht, Infiltration, politischem Einfluss und Ressourcen-Management. Jede Fraktion hat eigene Stärken und Schwächen. Die Erkundung der Wüste, Expansion und Kontrolle haben nur ein Ziel: Das Spice muss fließen.

Die Fremen wurden erst vor kurzem als vierte Fraktion enthüllt. Sie können einfacher durch die Wüste reisen und locken seltener die riesigen Sandwürmer an als andere Fraktionen. Die Fremen schließen sich auch leichter mit den versteckten Sietches (neutralen Eingeborenensiedlungen) zusammen und haben somit eine einzigartige Ausgangslage, um die Kontrolle über den Planeten zu erlangen. Mehr Informationen zu den Eingeborenen der Wüste gibt es in der Fraktions-Vorstellung (siehe hier).

Die Homepage von „Dune: Spice Wars“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das RTS auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung