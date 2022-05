Hard West 2 – Open Beta startet heute

Das rundenbasierte Strategiespiel „Hard West 2“ geht heute in die Open Beta-Phase auf Steam. Good Shepherd Entertainment und Ice Code Games lassen diese offene Beta bis um 5. Juni 2022 laufen und laden alle interessierten Spieler dazu ein. Die Beta umfasst einen kleinen Ausschnitt aus der vollständigen Kampagne des Spiels und stellt einige der besonderen Fähigkeiten vor, die die Charaktere auf ihrer spannenden Reise durch das dunkle Herz des Westens erlangen werden.

„Hard West 2“ soll den Vorgänger in jeder Hinsicht übertreffen. Das neue Bravado-System bietet eine aggressivere Herangehensweise an Taktik sowie Kampf und belohnt es, wenn man in die Offensive geht, um die Bravado-Serie zu verlängern und noch mehr Schaden anzurichten. Eines der Highlights sind die Schießereien in Bewegung mit dynamischen Levels, die sich in wechselnden Umgebungen abspielen, um das actiongeladene Gefühl von rasanten Verfolgungsjagden zu Pferde und spannenden Showdowns bei Zugüberfällen zu erzeugen.

Gegner werden durch Spezialfähigkeiten wie Gin’s Shadow Barrage zerstört – ein Angriff, der Deckung ignoriert und mehrere Gegner treffen kann. Dazu kommt Flynns Shadow Swap, mit dem sie den Platz mit Freund oder Feind tauschen kann; Old Man Bills Dead Man’s Revenge, die jeden in Sichtweite treffen kann und je nach erlittenem Schaden skaliert; und Laughing Deer’s Wild Run, dessen Schaden zunimmt, je weiter er vom Ziel entfernt ist.

Spieler sollten das Glück nutzen, welches sie erhalten, wenn sie Schaden nehmen oder Gegner verfehlen – damit lassen sich Trefferchancen erhöhen und man wendet brenzlige Situationen zum eigenen Vorteil. Wer mag, erwirbt neue Fähigkeiten und verleiht seiner Truppe zusätzliche Fertigkeiten oder verbessern die bestehenden Skills mit dem Deck der Geister.

Die Geschichte des Spiels ist in einer klassischen Westernwelt mit einer übernatürlichen Wendung angesiedelt, in der Legenden von einer sprichwörtlichen und schwer fassbaren Geisterbahn erzählen, die ein Kopfgeld auf Gold aussetzen soll. Doch als der erstklassige Trickbetrüger Gin Carter den Transport überfällt, entdeckt er, dass dieser „Geisterzug“ seinem Namen buchstäblich gerechnet wird. Nun muss Gin eine Gruppe seltsamer Gesetzloser anführen und den Teufel durch ein von der Dunkelheit heimgesuchtes Land jagen – wobei er sowohl gegen lebende als auch gegen untote Mächte kämpfen muss.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel, sowie die Open Beta auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung