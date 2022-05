Two Point Campus – Neuer Trailer stellt den Spionagekurs vor

Mit einem neuen Trailer stellen SEGA und Entwickler Two Point Studios jetzt den Spionagekurs in der kommenden Management- und Aufbausimulation „Two Point Campus“ vor. Dort lernen Agenten die Kunst des Drohnenflugs, versuchen sich in Zielübungen und bewältigen Hindernisparcours mit Krokodilen.

Zudem haben rivalisierende Agenten haben herausgefunden, dass sie den Campus infiltrieren können, indem sie sich als Studenten einschreiben. So gilt Ausschau nach verdächtigen Mitschülern zu halten und sie von der Schule zu verweisen, bevor sie die dunkelsten Geheimnisse des Countys aufdecken können.

„Two Point Campus“ erscheint am 9. August 2022 für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Zum Release wird das Spiel außerdem im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und dem Vorgänger „Two Point Hospital“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung