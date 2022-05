Among the Trolls – First-Person-Survival-Action-Adventure angekündigt

Im Rahmen des ersten Produkt-Showcase von 505 Games wurde jetzt „Among the Trolls“ angekündigt. Es ist ein Survival-Action-Adventure, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Das Entwicklerteam von Forbidden Studios bedient sich dabei der finnischen Folklore / nordischen Mythologie.

Spieler schlüpfen in die Rolle von Alex oder Anna. Auf der Suche nach den eigenen Großeltern, die in der Wildnis verschwunden sind, müssen Spieler das Überleben in einer unbarmherzigen Umgebung lernen. Dabei helfen magische Attribute, wie Sisu (Stärke), Väki (Magie) und Lykky (Glück), sowie ein Crafting-System.

Die Webseite von „Among the Trolls findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung