Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Launch-Trailer der Switch-Version

SEGA hat jetzt „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Damit ist das Spiel jetzt auf Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Neben den ursprünglich enthaltenen 18 Charakteren bietet die für Nintendo Switch veröffentlichte Version zusätzlich noch die 6 spielbaren Dämonen, die in Updates für die anderen Plattformen hinzugekommen sind: Rui, Akaza, Yahaba, Susamaru, Yushirō & Tamayo und Enmu.

Bei „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ handelt es sich um ein Arenakampfspiel, das aus der Spieleschmiede von CyberConnect 2 stammt. Die Geschichte des Spiels spielt in der japanischen Taisho-Periode. Tanjiro, ein gutherziger Junge, der für seinen Lebensunterhalt Holzkohle verkauft, verliert seine Familie durch die Hand eines Dämons.

Zu allem Übel wurde auch seine jüngere Schwester Nezuko, die einzige Überlebende des Massakers, selbst in einen Dämon verwandelt. Obwohl er am Boden zerstört ist, beschließt Tanjiro, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Er wird zum „Dämonentöter“, um seine Schwester wieder in einen Menschen zu verwandeln und den Dämon zu töten, der seine Familie massakriert hat.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung