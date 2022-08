Two Point Campus – Launch-Trailer

Der Universitätsmanagement-Simulator „Two Point Campus“ von SEGA und Entwickler Two Point Studios wird nächste Woche erscheinen. Um auf die Veröffentlichung einzustimmen, gab es jetzt schon den obligatorischen Launch-Trailer.

Das Management-Spiel selbst erscheint am 9. August 2022 für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Am selben Tag wird es auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar sein. Zudem gibt es eine Box-Version.

In „Two Point Campus“ könnt ihr euren eigenen Campus errichten. Neben dem Campusgelände könnt ihr Gebäude und die Umgebung entwickeln sowie Wohnheime, Wege, Hecken festlegen. Wie in „Two Point Hospital“ wird auch der neue Titel mit Humor versehen sein.So gibt es diverse Kurse wie die Ritterschule, in der die Studenten das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können. In der Gastronomie können sie hingegen gigantischen Pizzen und ebenso überdimensionalen Pasteten anfertigen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel und dem Vorgänger „Two Point Hospital“ findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung