The Cosmic Wheel Sisterhood – Trailer zur Ankündigung

Vor kurzem haben Devolver Digital und Entwicklerstudio Deconstructream, die Macher von „Gods Will Be Watching“ und „The Red Strings Club“, das narrative Spiel „The Cosmic Wheel Sisterhood“ angekündigt. Der Titel ist in gewohnter Pixel-Art-Grafik gehalten und soll noch dieses Jahr für PC und Nintendo Switch erscheinen.

Die Geschichte in „The Cosmic Wheel Sisterhood“ dreht sich um die Hexe Fortuna, die im Exil auf einem Asteroiden lebt. Auf ihrer Suche nach Freiheit geht Fortuna einen gefährlichen Pakt mit einer uralten, mysteriösen Kreatur namens Abramar ein, die ihr die Macht verleiht, magische Tarot-Karten zu erstellen.

Als Spieler erschafft ihr ein eigenes, einzigartiges Tarot-Deck. Die Arkanen Elemente, die ihr dabei verwendet, geben jeder Karte unterschiedliche Charakteristika und Fähigkeiten und beeinflussen das Schicksal der Charaktere, denen ihr im Spiel begegnet. Mit Hilfe der Karten taucht ihr tief in ein komplexes Narrativ ein, das mehrere Jahrzehnte umspannt und Themen wie Identität, Gemeinschaft und persönliche Verantwortung behandelt. In der verzweigten Geschichte soll jede Entscheidung folgen haben.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung