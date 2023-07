Star Ocean The Second Story R – Release-Termin, Trailer und mehr

Mit „Star Ocean The Second Story R“ kehrt das ursprünglich 1998 in Japan erschienene „Star Ocean The Second Story“ als 2,5D-Ramke zurück. Wie Square Enix jetzt bekannt gab, erscheint diese neue Version am 2. November 2023 für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Das Spiel erscheint mit Text und Vertonung in Japanisch und Englisch. Für die Vertonung kehrten die Synchronsprecher der Originalbesetzung zurück. Untertitel für Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch werden bei Veröffentlichung über ein Software-Update verfügbar sein.

„Star Ocean The Second Story R“ wurde mithilfe des 2,5D-Grafikstils, der 3D-Welten mit 2D-Pixel-Charakteren verbindet, überarbeitet. Fans können sich nicht nur auf bekannte Features freuen, die das Original ausgezeichnet haben, sondern auch auf neue Gameplay-Features, wie temporeiche Kämpfe in Echtzeit und neue Mechaniken, um Feinde strategisch zu besiegen.

Zudem kann die Entwicklung der Gruppe mit einer Vielzahl von Talenten angepasst werden, darunter Kochen, Malen, Schmieden und mehr. Drei neue Schwierigkeitsgrade wurden ebenfalls eingeführt: ERDE für eine entspannte Reise, GALAXIE für eine angenehme Herausforderung und UNIVERSUM für erfahrene Spieler, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen.

Die Geschichte des Spiels handelt von Claude, der als Föderationsoffizier auf einem mystischen Planeten landet. Auf der Suche nach einem Heimweg begegnet er einem jungen Mädchen namens Rena, das ihn in die Rettung ihres Volkes involviert, so wie es eine alte Prophezeiung vorausgesagt hat. Spieler beginnen ihr Abenteuer entweder mit Claude oder Rena. Abhängig von der Wahl verändern sich die Perspektiven und verfügbaren Verbündeten, die als Gruppenmitglieder rekrutiert werden können. Durch das System von Privaten Aktionen können außerdem Beziehungen aufgebaut und verschiedene Enden freigeschaltet werden.

Sowohl die digitalen als auch die Einzelhandelsversionen der Standard Edition können ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam vorbestellt werden. Die Vorbestellung der digitalen Version der Standard Edition für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Spieler, die eine Einzelhandelsversion oder digitale Edition vorbestellen, erhalten bei teilnehmenden Einzelhändlern als Vorbestellerbonus Folgendes:

Pangalaktisches Föderationslangschwert (Claude)

Waldfäustlinge (Rena)

1x Set Erholungsgegenstände (20x Gemischte Beeren + 20x Wiederbelebungstrank)

1x Sonnenaufgangsring

Die Collector’s Edition ist ein in begrenzter Stückzahl verfügbares Set für alle Fans des Kultklassikers.

Inhalt der Collector’s Edition (nur über den Square Enix Store):

Standard Edition des Spiels

Collector’s Edition Box

Original-Soundtrack

Artbook

Mini-Acrylfiguren-Sammelbox

Der Trailer zur Ankündigung präsentiert den neuen Grafikstil des Spiels, Gameplay, Kämpfe und die neuen Charakterillustrationen von Yukihiro Kajimoto, dem Veteranen der Reihe, sowie den beliebten, von Originalkomponist Motoi Sakuraba neu arrangierten Soundtrack.

Quelle: Pressemitteilung