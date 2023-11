Between Horizons – Neue Demo und Gameplay-Trailer

Die Teams von Assemble Entertainment und Entwicklerstudio DigiTales Interactive haben eine neue Demo-Version von „Between Horizons“ veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Vollversion des Sci-Fi-Detective-Adventures soll 2024 erfolgen

In dem 2.5D-Pixelart-Abenteuer dreht sich die Geschichte um Stella, die nach dem tödlichen Unfall ihres Vaters dessen Job als „Chief of Security“ auf dem Generationenschiff Zephyr übernimmt. Kurz danach entstehen gefährliche Konflikte und eine große Verschwörung bahnt sich an. Stella muss schwerwiegende Entscheidungen treffen, um eine Eskalation an Bord zu verhindern. Sie trägt das Schicksal der mittleren Generation der Schiffsbewohner – sie wurde auf der Zephyr geboren und wird bis an ihr Lebensende dort bleiben. Somit gehört Stella nicht zu der Generation, die die neue Erde besiedeln wird.

Hier findet ihr „Between Horizons“ und die Demo bereits auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung