Pacific Drive – Release-Termin des Survival-Adventures und neuer Trailer

Die Teams von Kepler Interactive und Ironwood Studios haben den Release-Termin ihres Roadtrip-Adventures „Pacific Drive“. So wird das Spiel am 22. Februar 2024 auf PC (Steam und EGS) sowie PlayStation 5 erscheinen.

Zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt, wird der Titel auch als eine physische Deluxe-Edition erscheinen. Diese wird in Zusammenarbeit mit Maximum Games angeboten und beinhaltet das Spiel, 3 Kunst-Karten aus dem Herzen der Olympic Exclusion Zone, das “Traveler’s Journal” einen Deluxe-Sleeve, ein Wendecover und einige kosmetischen In-Game-Items für euren Kombi.

In „Pacific Drive“ begebt ihr euch allein mit einem Auto in eine surreale Version des Pazifischen Nordwestens. Dort gilt es mit einzelnen Runs- und Expeditionen in der Olympic Exclusion Zone zu überleben. Die Olympic Exclusion Zone ist seit über 30 Jahren unberührt. Während dieser Zeit haben sich allerlei Gefahren und mysteriöse Phänomene ausgebreitet, die unter dem Begriff “Anomalien” zusammengefasst werden. Mit dem eigenen Kombi als einzigem Weggefährten erkundet ihr die verzweigten Straßen und versucht den Geheimnissen auf den Grund zu kommen, die sich hier seit den 50ern angesammelt haben. Sammelt Ressourcen, baut den Kombi aus und haltet auf der Reise ins Unbekannte Ausschau nach Hinweisen.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung