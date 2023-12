Outcast: A New Beginning – Release-Termin

Das Open-World-Third-Person-Action-Adventure „Outcast: A New Beginning“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Wie THQ Nordic und Entwickler Appeal Studios bekannt gaben, erfolgt die Veröffentlichung am 15. März 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In „Outcast: A New Beginning“ kehrt Protagonist Cutter Slade in die Alien-Welt von Adelpha zurück. Er wurde von den allmächtigen Yods wiederbelebt und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass die Talaner versklavt wurden, die Welt ihrer natürlichen Ressourcen beraubt wurde und seine eigene Vergangenheit mit den angreifenden Robotertruppen in Verbindung steht. Nun liegt es an ihm, sich auf eine Mission zu begeben und den Planeten erneut zu retten.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung