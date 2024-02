Judas – Der zweite Trailer zum Ego-Shooter

Im Dezember 2022 kündigte Entwicklerstudio Ghost Story Games den narrativen First-Person-Shooter „Judas“ an (siehe hier). Im Rahmen des „Sony State of Play“-Events folgte jetzt der zweite Trailer zum Spiel.

Der Trailer bietet einen tieferen Einblick in den Ort des Geschehens an Bord der Mayflower, einer durch den Weltraum fahrenden Stadt, in der Maschinen alle Aspekte von Handel, Kunst und Regierung beherrschen und deren Bürger darauf gedrillt sind, einander selbst bei geringsten Ordnungswidrigkeiten in Stücke zu reißen.

Als Judas ist der Spieler die treibende Kraft bei allen Ereignissen in einer mysteriösen Geschichte mit Charakteren, die der Spieler kennenlernt und ändern kann. Dabei soll jede getroffene Entscheidung den Fortgang der Geschichte beeinflussen.

„Judas“ wird für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung