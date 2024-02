Terror At Oakheart – Release-Termin und Trailer

„Terror At Oakheart“ ist ein Horror-Adventure, das von Horrorfilmen der 80er und 90er Jahre inspiriert ist. Publisher Assemble Entertainment und Solo-Entwickler Tainted Pact schicken euch in dem Spiel in die beschauliche Kleinstadt Oakheart, wo ihr euch dem brutalen Serienmörder Teddy entgegenstellt.

In dem Adventure erwarten euch eine Pixel-Optik und Side-Scroller-Gameplay. Dabei schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Charaktere, von denen jeder auf grausame Weise durch die Hände von Teddy, dem psychotischen Serienmörder, zu einem schrecklichen Ende geführt wird. Enthüllt die Wahrheit und kämpft um euer Überleben in diesem von blutigen Grausamkeiten und ängstlichen Schrecken erfüllten Albtraum.

„Terror At Oakheart“ erscheint am 27. Februar 2024 für PC via Steam, wo es derzeit eine Demo-Version zum herunterladen gibt (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung