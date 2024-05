The Rogue Prince of Persia – Neuer Termin für Early Access-Phase

Ursprünglich sollte das 2D-Action-Platforming-Rogue-Lite-Spiel „The Rogue Prince of Persia“ heute in die Early Access-Phase auf PC gehen. Wie Ubisoft und das Partnerstudio Evil Empire jetzt mitteilten, müssen sich Spieler noch knapp zwei Wochen länger gedulden. Der neue Starttermin für die Early Access-Phase ist der 27. Mai 2024.

In dem Spiel erwarten euch prozedural generierte Level, die aus farbenfrohen Biomen bestehen, welche von der persischen Architektur inspiriert sind. Zusätzlich zu all den Gefahren, die in der Umgebung lauern, müsst ihr euch gegen verschiedene Feinde zur Wehr setzen, sowohl gegen Hunnen, die die dunkle schamanische Magie beherrschen, als auch gegen Kreaturen, die durch ihren Einfluss verdorben sind.

Zudem sollen für jeden Spielstil zahlreiche Optionen zur Verfügung stehen, von Zwillingsdolchen über Speere und Breitschwerter bis hin zu Äxten. Sekundärwaffen erweitern den Kampf. Hinzu kommt eine Auswahl an Schilden, Bögen, Enterhaken und mehr.

Die offizielle Homepage des von „The Rogue Prince of Persia“ gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung