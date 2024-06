Elden Ring: Shadow of the Erdtree – Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment und die Entwickler von FromSoftware veröffentlichten heute die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ für das Action-RPG „Elden Ring“. Ab sofort können Spieler das neue Kapitel auf PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 angehen und neue Geheimnisse entdecken.

In „Shadow of the Erdtree“ betreten Spieler das Reich der Schatten. Während ihrer Reise treffen sie auf bedrohliche Bossgegner und können neue Zaubereien, Fähigkeiten, Waffen und Rüstungen entdecken. Auf den Spuren von Miquella wartet die dunkle Seite der Geschichte von „Elden Ring“ darauf, entdeckt zu werden.

„Elden Ring: Shadow of the Erdtree“ kann in unterschiedlichen Editionen erworben werden. Informationen dazu gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung