Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Demo veröffentlicht

Capcom veröffentlichte am heutigen Tage eine Demo zu dem kommenden Spiel „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“, steht ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam zur Verfügung.

Capcom kündigt exklusive Okami-Kollaboration an

Zur Feier der Veröffentlichung der Demo hat Capcom eine besondere Zusammenarbeit mit dem 2006 erschienenen Action-Adventure-Klassiker „Okami“ angekündigt. Diese exklusive Kollaboration bringt besondere „Okami“-Waffen und -Kostüme sowie einen „Okami“-Soundtrack in „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Die „Okami“-Kollaborations-Items werden als kostenloses Titel-Update zum Release des Spiels zur Verfügung stehen. Wie Capcom mitteilte, müssen die Spieler gemeinsam eine Milliarde Kristalle erwirtschaften und 15 versteckte Talismane finden.

Rettet Dorfbewohner und verteidigt den Mount Kafuku

In Kunitsu-Gami: Path of the Goddess übernehmt ihr die Rolle des Protagonisten Soh, dessen Aufgabe es ist, die Dorfbewohner zu retten und zusammen mit der Bergmaid Yoshiro den Frieden auf dem Mount Kafuku wiederherzustellen. Gemeinsam müsst ihr das Land von der Bedrohung durch die Seethe reinigen.

Euch erwartet ein dynamisches Echtzeit-Tag-Nacht-Zyklen-System: Tagsüber bereitet ihr die Dorfbewohner auf die bevorstehenden Kämpfe vor, weist ihnen strategisch wichtige Rollen zu und stellt Verteidigungsfallen auf. Sobald die Sonne untergeht, tretet ihr den grauenvollen Seethe entgegen, die aus den Torii-Toren erscheinen und versuchen, Yoshiro anzugreifen.

Dabei müsst ihr euch ständig wechselnden Kampfbedingungen anpassen, an der Seite der Dorfbewohner kämpfen und die beeindruckenden, tänzerischen Schwert-Schwünge von Soh einsetzen. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bietet euch eine fesselnde Mischung aus Echtzeitstrategie und herausfordernder Action in einem sich wiederholenden Tag-Nacht-Zyklus, um den Frieden im Land, für Soh und Yoshiro, wiederherzustellen.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ erscheint am 19. Juli 2024.

Quelle: Pressemitteilung