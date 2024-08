Indiana Jones and the Great Circle – Release und PS5-Version

Das Entwicklerstudio MachineGames arbeitet unermüdlich an ihrem neuesten Projekt mit dem Titel „Indiana Jones and the Great Circle“. Jetzt steht fest, wann das Abenteuer rund um den berühmten Schatzjäger erscheinen wird. Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, dass der Synchronsprecher Troy Baker (bekannt als Joel aus The Last of Us und Booker DeWitt aus BioShock: Infinite) Indiana Jones seine Stimme leihen wird.

Am 9. Dezember 2024 erscheint das Spiel für PC und Xbox Series X/S. Ursprünglich war „Indiana Jones and the Great Circle“ exklusiv für diese beiden Plattformen angekündigt. Doch PlayStation 5-Spieler dürfen sich ebenfalls freuen, denn wie MachineGames überraschend mitteilte, wird das Spiel im Frühjahr 2025 auch für die Konsole von Sony erscheinen. Ein konkreter Release-Termin steht jedoch noch nicht fest.

Das First-Person-Action-Adventure versetzt die Spieler in die Rolle des legendären Archäologen Indiana Jones. Es erwartet euch ein Mix aus storybasierten Erlebnissen und offenen Umgebungen. In einer Welt voller Abenteuer, Action und Rätsel könnt ihr heimliche Infiltrationsaktionen, First-Person-Nahkampf und Schusswaffen kombinieren, um den gegnerischen Bedrohungen mit Heimlichkeit, Kampfgeist und Cleverness zu begegnen. Im Mittelpunkt seiner Ausrüstung steht Indys Markenzeichen, die Peitsche, die er nutzen kann, um Gegner abzulenken, zu entwaffnen und anzugreifen – und auch um die Umgebung zu durchstreifen.