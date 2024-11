Metal Slug Tactics – Launch-Trailer

„Metal Slug Tactics“ ist eine rundenbasierte, taktische Adaption der beliebten Run-and-Gun-Serie. Publisher Dotemu und Entwickler Leikir Studio bieten das Spiel jetzt auf PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 für 24,99 Euro (UVP) an.

Als Hommage an die zeitlosen Klassiker soll das Spiel Arcade-Action mit strategischem, rasterbasiertem Gameplay vereinen und die „Metal Slug“-Schlachten in das rundenbasierte Taktik-Genre bringen. In über 20 Missionstypen auf 100 handgezeichneten Karten gilt es Luftangriffe zu starten, Spezialfähigkeiten freizusetzen und die Gegner auszumanövrieren.

Der Launch-Trailer zeigt das Team der Peregrine Falcons Squad bei waghalsigen Missionen durch brennende Wüsten, üppige Dschungel und städtische Schlachtfelder, wo sie gegen die Schergen von General Morden antreten. Bekämpft verschiedene Feinde, sammlet durch das Abschließen von Zielen und Missionen Erfahrungspunkte und erhaltet dadurch neue Kräfte, Waffenmodifikationen und Level-Ups.

Des Weiteren stellt der Trailer auch zwei zusätzlich spielbare Charaktere vor:

Nadia Cassel ist jetzt auch in „Metal Slug Tactics“ dabei und war zuvor schon als wertvolles Teammitglied in mehreren „Metal Slug“-Games zu sehen. Ihre Roboter-Skills und Elektro-Minen werden die Feinde garantiert in die Knie zwingen.

Trevor Spacey schließt sich Nadia an und bringt als altbekannter Spaßvogel aus den „Metal Slug“-Spielen eine tödliche Überraschung mit. In diesem Spiel nutzt Trevor die Kraft der Gedankensteuerung und kombiniert sie mit starken Ninja-Fähigkeiten. Zusammen werden Trevor und Nadia ihre Gegner mit beeindruckender Kraft und ikonischen Retro-Waffen niederstrecken.

Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung