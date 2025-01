Dragonkin: The Banished – Neues Video stellt das Skillsystem vor

Im März 2025 schicken NACON und Entwicklerstudio Eko Software das Hack’n’Slash „Dragonkin: The Banished“ in die Early Access-Phase. Mit dem aktuellen Video stellen sie das Skillsystem namens „Ancestral Grid“ vor, welches e es ermöglichen soll individuelle Builds zu erstellen.

„Ancestral Grid“ ist ein Interface, das sich gleichzeitig mit dem Charakter weiterentwickelt. Jede Klasse hat ihr eigenes Raster, das sich mit dem Stufenaufstieg erweitert. Auf diesem Raster werden Fragmente platziert: sechseckige Stücke, die Fähigkeiten oder Modifikatoren enthalten. Durch die Anordnung dieser Fragmente können die Spieler ihren Spielstil anpassen. Fertigkeiten werden der Fertigkeitsleiste des Charakters hinzugefügt, während Modifikatoren die Effektivität der Fertigkeiten, mit denen sie in Kontakt kommen, erhöhen.

Das Ganze soll mehr als nur ein Skill-Tree sein und funktioniert wie ein Puzzle. Je weiter die Spieler im Spiel voranschreiten, desto mächtigere und komplexere Fragmente erhalten sie. Außerdem wird es durch einen einzigartigen Begleiter bereichert: Dem Drachling. Dieser junge, ausgebildete Drache fügt eine zusätzliche strategische Dimension hinzu, indem er seinen eigenen Platz im Raster hat und spezielle Effekte auslöst.

„Dragonkin: The Banished“ geht am 06. März 2025 in die Early Access-Phase auf Steam. Die Vollversion, für die es noch keinen Release-Termin gibt, soll auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK! Ein paar weiteren Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung