MainFrames – Launch-Trailer des Jump’n’Run-Abenteuers

Der Publisher The Arcade Crew und der Entwickler Assoupi haben „MainFrames“ für PC und Nintendo Switch auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um einen Plattformer mit leichten Puzzle-Elementen, der sich komplett auf dem Bildschirm eines Desktop-Monitors abspielt. Die Geschichte des Spiels dreht sich um das empfindungsfähige Computerprogramm namens Floppy. Floppy will seine unbekannte Herkunft und seine wahre Funktion herausfinden.

In „MainFrames“ ist das Verändern der Umgebung entscheidend, um einen den Weg zu bahnen. Springt zwischen Programmfenstern hin und her, ordnet die Welt um euch herum neu, indem ihr Desktop-Symbole oder Pop-ups anklickt und verschiebt, und schafft so Gelegenheiten zum Jump’n’Run und zum Lösen erfinderischer Denkaufgaben. Jedes Level bringt neue Herausforderungen mit sich, von Logiktests bis hin zu Bosskämpfen, die vom Betriebssystem selbst ausgeführt werden.

Hier findet ihr „MainFrames“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung